Зеленый транспорт: В Петербург привезли новые электробусы

СЕГОДНЯ 08:54 2018-12-29T08:54:35+03:00

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Все больше и больше городов в мире переходят на дружелюбный к экологии транспорт. Обычные автобусы с чадящими двигателями переводят на природный газ, или же заменяют электробусами – с дополнительной силовой установкой на электричестве. Скоро такие машины появятся и на улицах Петербурга.

- 4 первых электробуса «Volgabus» с запасом хода до 240 километров прибыли в парк «Пассажиравтотранса», - сообщает пресс-служба предприятия.

По словам перевозчика, Северная столица станет первым городом в России, где автобусы с большим запасом автономного хода на электрической тяге станут использоваться в рабочем режиме. После того, как машины пройдут приемку и предрейсовое обслуживание, их выпустят на маршрут номер 128, который начинается на Васильевском острове. Именно поэтому на бортах автобусов нарисован силуэт ансамбля Биржевой площади.

Всего контрактом запланирована поставка десяти электробусов для нужд Петербурга.