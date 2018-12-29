2018-12-29T09:34:04+03:00
Происшествия

В Стрельне две иномарки влетели под грузовик

Авария произошла в ночь на 29 декабря неподалеку от Орловского парка
Петр КИБЕР
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В Стрельне из-за гололеда разбились две легковушки и грузовик. Фото: vk.com/spb_todayВ Стрельне из-за гололеда разбились две легковушки и грузовик. Фото: vk.com/spb_today
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Сегодня, 29 декабря – последний рабочий день 2018 года. И многие петербуржцы уже расслаблены грядущими праздниками, но иногда такое настроение играет злую шутку с водителями, ведь на дорогах города очень скользко. Так, в ночь на субботу под Стрельной под грузовик влетели две иномарки.

- Водитель тягача с полуприцепом не справился с управлением, ушел в занос, а ехавшие за ним машины не успели остановиться, - пишут свидетели аварии в группе «ДТП И ЧП Санкт-Петербург».

По счастью в столкновении, которое произошло неподалеку от Орловского парка на Санкт-Петербургском шоссе, серьезно никто не пострадал. Трудности возникли лишь у водителей, которые спешили домой, так как прицеп грузовика перекрыл почти всю дорогу. Но серьезных пробок не случилось, так как время было уже далеко за полночь. А вскоре «разрулить» обстановку прибыли и сотрудники ГИБДД.

В преддверии новогодних праздников все экстренные службы Петербурга призывают водителей быть особенно аккуратными на дорогах, чтобы не испортить Новый год ни себе, ни другим горожанам.

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