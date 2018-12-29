2018-12-29T11:22:34+03:00
Происшествия

Суровая петербурженка выкинула любовника из окна 5 этажа

Инцидент произошел в одной из гостиниц Красногвардейского района Северной столицы
Петр КИБЕР
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После ссоры петербурженка вытолкнула любовника в окно 5 этажа.После ссоры петербурженка вытолкнула любовника в окно 5 этажа.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Трагически закончилась обычная ссора двух любовников в Красногвардейском районе Петербурга. После ссоры, произошедшей в одном из отелей города, женщина вытолкнула своего обидчика в окно пятого этажа. Падение с большой высоты оказалось для мужчины смертельным.

- Драма разыгралась в половине первого ночи 28 декабря в гостинице «Ладога» на проспекте Шаумяна, - пишет «Оперативное прикрытие».

Поначалу ничего не предвещало беды. 37-летняя петербурженка и ее 39-летний спутник приехали «в номера», чтобы вместе приятно провести время. Однако, после употребления горячительного, разговор перешел на повышенные тона. Слово за слово, и дело дошло до рукоприкладства. В какой-то момент нервы женщины не выдержали, и она толкнула любовника, стоявшего возле окна. Мужчина не удержал равновесия и упал с пятого этажа.

Прибывшие на место медики уже ничем не смогли помочь несчастному. Теперь во взаимоотношениях пары, приведших к трагедии, разбирается петербургская полиция.

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