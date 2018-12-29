С 9 января на два месяца изменится режим работы метро «Чкаловская»

СЕГОДНЯ 11:59 2018-12-29T11:59:32+03:00

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Неприятный сюрприз ждет жителей Петербурга, которые живут или работают возле станции метро «Чкаловская» в первый рабочий день нового года. С 9 января здесь начнется ремонт, который продлится более двух месяцев – до 15 марта.

- В связи с капитальным ремонтом эскалатора изменяется режим работы наземного вестибюля станции «Чкаловская». По рабочим дням с 18:00 до 18:45 часов вход на станцию будет ограничен, - сообщает пресс-служба петербургского метрополитена.

Нетрудно понять, из-за чего выбран именно этот период. В это время заканчивается рабочий день у большинства горожан, а потому нагрузка на «Чкаловскую» будет максимальной. Чтобы не попасть в пробку из пассажиров и не столкнуться с неожиданными трудностями, в подземке просят петербуржцев быть внимательными при поездках на метро и учитывать будущее ограничение.