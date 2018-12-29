Пулково предложили назвать в честь Деда Мороза, но только на Новый год

СЕГОДНЯ 12:18 2018-12-29T12:18:53+03:00

А Московский вокзал - в честь Снегурочки, чтобы обидно не было

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Тема переименования аэропорта Пулково все не дает покоя петербургским парламентариям. Так, депутат Алексей Цивилев предложил на новогодние праздники называть воздушную гавань в честь Деда Мороза, а Московский вокзал именем снегурочки, чтобы обидно ей не было.

- Считаю уместным реализовать идею в праздничном варианте, подарить петербуржцам и гостям города новогоднее настроение и ощущение настоящей сказки, - приводит слова депутата его пресс-служба.

По мнению парламентария, имена исконно русских сказочных персонажей должны рассказать приезжающим в Северную столицу иностранцам о культурных традициях страны, а новые названия внесут свой вклад в импортозамещение.

- Это поможет потеснить на мировой арене западного Санта Клауса, - уверен Цивилев.

Свою инициативу депутат уже направил в городской комитет по культуре, но в 2018 году ответа на предложение ждать уже не стоит. 1 января петербургский аэропорт буден называться Пулково. Просто Пулково.