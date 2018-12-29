В ночь с 29 на 30 декабря полностью перекроют четыре съезда с КАД
Петербургским водителям, чье внимание отвлечено на новогодние заботы, стоит быть внимательными при поездках по Кольцевой автодороге в ночь с субботы на воскресенье. На пересечении трассы с ЗСД и Дачным проспектом будут закрыты четыре съезда с КАД.
- В период с 23:00 29 декабря до 6:00 30 декабря 2018 года будут полностью перекрыты для движения автомобильного транспорта съезды с Дачного проспекта на ЗСД, Предпортовую улицу, внешнее и внутреннее кольцо КАД, - сообщает пресс-служба УПРДОР «Северо-Запад».
Причиной для ограничений станет замена дорожных знаков и табло, установленных над трассой. Чтобы завершить все работы, дорожным службам понадобится не менее семи часов. А потом движение автомобилей возобновится.
В УПРДОРе поздравляют петербуржцев с наступающим Новым годом и советуют внимательно следить за изменением дорожной ситуации.