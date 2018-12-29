В ночь с 29 на 30 декабря полностью перекроют четыре съезда с КАД

СЕГОДНЯ 12:58 2018-12-29T12:58:02+03:00

В ночь с субботы на воскресенье на пересечении КАД с ЗСД и Дачным проспектом закроют четыре съезда. Фото: УПРДОР "Северо-Запад".

На пересечении с ЗСД и Дачным проспектом будут менять знаки, установленные над трассой

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Петербургским водителям, чье внимание отвлечено на новогодние заботы, стоит быть внимательными при поездках по Кольцевой автодороге в ночь с субботы на воскресенье. На пересечении трассы с ЗСД и Дачным проспектом будут закрыты четыре съезда с КАД.

- В период с 23:00 29 декабря до 6:00 30 декабря 2018 года будут полностью перекрыты для движения автомобильного транспорта съезды с Дачного проспекта на ЗСД, Предпортовую улицу, внешнее и внутреннее кольцо КАД, - сообщает пресс-служба УПРДОР «Северо-Запад».

Причиной для ограничений станет замена дорожных знаков и табло, установленных над трассой. Чтобы завершить все работы, дорожным службам понадобится не менее семи часов. А потом движение автомобилей возобновится.

В УПРДОРе поздравляют петербуржцев с наступающим Новым годом и советуют внимательно следить за изменением дорожной ситуации.