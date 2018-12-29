Петербургские коммунальщики придумали, как защитить машины при чистке крыш от снега
Кто из петербуржцев зимой не вспоминает пресловутые «сосули», свисающие с крыш домов в исторических районах города. Каждый нет-нет, да поглядывает, не падает ли сверху кусок снега или льда. А для автомобилистов проблема парковки становится особенно актуальной, ведь мало машину оставить, надо еще потом найти ее целой и невредимой, что бывает не всегда. Но городские коммунальщики придумали, как защитить авто, правда, только при чистке снега.
- Это ЖКС 2 Адмиралтейского района. Они придумали и используют передвижную конструкцию, которая защищает припаркованные автомобили от попадания на них снега и льда при чистке кровли. Спасибо за то, что вам не все равно, - пишет телеграмм-канал «Новости районов Санкт-Петербурга».
Неизвестно, существует что-нибудь подобное в других городах России, или же это петербургское ноу-хау, однако задумка интересная. Непонятно, правда, как она будет работать, когда рядом стоят несколько машин, но это в любом случае лучше, чем ничего. Ну и за факт заботы – отдельное спасибо.
Петербургские коммунальщики придумали, как защитить машины при чистке крыш от снега.Инновационное передвижное приспособление создали в Жилкомсервисе номер 2 Адмиралтейского района. Видео: телеграмм-канал "Новости районов Санкт-Петербурга".