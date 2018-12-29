Петербургские коммунальщики придумали, как защитить машины при чистке крыш от снега

СЕГОДНЯ 13:38 2018-12-29T13:38:16+03:00

Они собрали передвижную конструкцию, которой можно накрыть припаркованный автомобиль, чтобы потом не платить за его ремонт [видео]

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Кто из петербуржцев зимой не вспоминает пресловутые «сосули», свисающие с крыш домов в исторических районах города. Каждый нет-нет, да поглядывает, не падает ли сверху кусок снега или льда. А для автомобилистов проблема парковки становится особенно актуальной, ведь мало машину оставить, надо еще потом найти ее целой и невредимой, что бывает не всегда. Но городские коммунальщики придумали, как защитить авто, правда, только при чистке снега.

- Это ЖКС 2 Адмиралтейского района. Они придумали и используют передвижную конструкцию, которая защищает припаркованные автомобили от попадания на них снега и льда при чистке кровли. Спасибо за то, что вам не все равно, - пишет телеграмм-канал «Новости районов Санкт-Петербурга».

Неизвестно, существует что-нибудь подобное в других городах России, или же это петербургское ноу-хау, однако задумка интересная. Непонятно, правда, как она будет работать, когда рядом стоят несколько машин, но это в любом случае лучше, чем ничего. Ну и за факт заботы – отдельное спасибо.