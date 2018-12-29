Беглов и Макаров поздравили петербуржцев с Новым годом

СЕГОДНЯ 14:07 2018-12-29T14:07:18+03:00

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Новый год уже совсем близко. Всего два дня осталась до того момента, как пробьют Куранты на Спасской башне Кремля, а старый календарь можно будет снять со стенки. В это время все поздравляют друг друга с наступающими праздниками. Пожелали всего самого хорошего жителям Северной столицы и врио губернатора Александр Беглов с председателем ЗакСа Вячеславом Макаровым.

- Дорогие петербуржцы! Пусть наступающий 2019 год принесет в ваши дома мир и согласие, достаток и семейный уют. Желаем вам крепкого здоровья, счастья, оптимизма и удачи во всех делах и начинаниях, - приводит текст обращения пресс-служба Смольного.

В поздравлении Беглов и Макаров напоминают, что 2018 год прошел успешно для города. Северная столица провела отличный чемпионат мира по футболу, а также ставшие рекордными по числу участников Культурный и Экономический форумы.

В честь 315-летия Военно-Морского флота России в Петербурге и Кронштадте состоялся красочный парад, а под конец года город в третий раз получил престижную международную премию в области туризма World Travel Awards, получив звание лучшего туристического направления Европы.