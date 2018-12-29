Беглов вручил ключи от новых квартир молодым семьям

СЕГОДНЯ 14:30 2018-12-29T14:30:50+03:00

Врио губернатора пришел на новоселье к петербуржцам, которые приобрели жилье по специальной программе

Изменить размер текста: A A

Под Новый год принято дарить подарки, вот и глава Петербурга Александр Беглов пришел на новоселье к только что въехавшей в новое жилье молодой семье не с пустыми руками. На память от визита врио губернатора у счастливчиков останется новенький телевизор.

- В реконструированном доме номер 133 по набережной Фонтанки теперь будут проживать 77 молодых семей. Программа «Молодежи - доступное жилье» - одна из важнейших в Петербурге, - приводит слова Беглова пресс-служба Смольного.

По словам главы Северной столицы, с 2003 года, когда программа, рассчитанная на петербуржцев в возрасте от 18 до 35 лет только стартовала, уже улучшили свои жилищные условия около 27 тысяч семей. И в будущем их число только вырастет.

Молодые семьи вносят треть от стоимости жилья, вселяются в квартиру, а оставшуюся часть выплачивают в течение 10 лет, причем без процентов.

Квартиры для них выделяют в домах, прошедших комплексный капитальный ремонт, позволяющий сохранить исторические здания, бывшие в аварийном состоянии.