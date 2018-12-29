2018-12-29T14:30:50+03:00
Общество

Беглов вручил ключи от новых квартир молодым семьям

Врио губернатора пришел на новоселье к петербуржцам, которые приобрели жилье по специальной программе
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments1
Беглов вручил ключи от квартир молодым семьям.Беглов вручил ключи от квартир молодым семьям.Фото: Анастасия ОСИПОВА
Изменить размер текста:

Под Новый год принято дарить подарки, вот и глава Петербурга Александр Беглов пришел на новоселье к только что въехавшей в новое жилье молодой семье не с пустыми руками. На память от визита врио губернатора у счастливчиков останется новенький телевизор.

- В реконструированном доме номер 133 по набережной Фонтанки теперь будут проживать 77 молодых семей. Программа «Молодежи - доступное жилье» - одна из важнейших в Петербурге, - приводит слова Беглова пресс-служба Смольного.

По словам главы Северной столицы, с 2003 года, когда программа, рассчитанная на петербуржцев в возрасте от 18 до 35 лет только стартовала, уже улучшили свои жилищные условия около 27 тысяч семей. И в будущем их число только вырастет.

Молодые семьи вносят треть от стоимости жилья, вселяются в квартиру, а оставшуюся часть выплачивают в течение 10 лет, причем без процентов.

Квартиры для них выделяют в домах, прошедших комплексный капитальный ремонт, позволяющий сохранить исторические здания, бывшие в аварийном состоянии.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24