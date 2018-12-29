Новогодние праздники перекроют движение в Петербурге

СЕГОДНЯ 15:03 2018-12-29T15:03:52+03:00

С 31 декабря 2018 года до 7 января 2019 года некоторые улицы в Северной столице будут закрыты для транспорта

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Празднование Нового года и Рождества будет проходить с размахом в Петербурге. Множество гуляний, ярмарок и фестивалей порадуют жителей и гостей города. При этом отправляться туда на автомобилях – не лучшая идея, так как ряд улиц будут перекрыты для движения транспорта как в центре Петербурга, так и в более отдаленных районах.

- В центре Петербурга с 4 января 2019 года начнется массовое мероприятие «Рождественская звезда. Фестиваль огня». Поэтому многие улицы и мосты будут закрыты для движения машин и общественного транспорта, - сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры города на Неве.

Движение будет прекращено с 22:00 4 января до 6:00 5 января и в тот же период с 5 на 6 января, с 20:00 6 января до 6:00 7 января и с 18:00 до 22:00 7 января по Биржевой площади и проезду. Также запрещен проезд будет по Биржевой площади и проезду, Таможенному переулку, Дворцовому мосту, Университетской набережной от Дворцового моста до Менделеевской линии с 17:00 до 22:30 7 и 8 января.

На Новый год в Пушкине с 18:00 31 декабря 2018 и до 8:00 января 2019 будет закрыто движение по Магазейной улице от Оранжерейной до Леонтьевской. Также и в Кронштадте будет закрыта Коммунистическая улица от Манежного переулка до Обводного канала с 23:30 31 декабря до 3:00 1 января.