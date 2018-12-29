Город будущего: в центре Петербурга появилась станция зарядки электрокаров

СЕГОДНЯ 15:42 2018-12-29T15:42:32+03:00

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Постепенно Петербург переходит на экологический транспорт. В том числе и некоторые петербуржцы пересаживаются на электрокары. Теперь в центре города владельцы таких авто могут легко «зарядиться». На стоянке на Казанской площади 29 декабря открылась зарядная станция для электромобилей.

- Это пилотный проект зарядной станции в Петербурге. Одновременно здесь могут заряжаться два автомобиля. При этом станция работает в любых погодных условиях при экстремально низких и высоких температурах, - рассказали в городском центре управления парковками Петербурга.

Аппаратная база и программное обеспечение зарядной станции «Яблочков – Свеча» разработаны и производятся в Петербурге компанией, которую основали выпускники Политехнического университета и ЛЭТИ. На протяжении 2019-го года комитет по развитию транспортной инфраструктуры города будет проверять статистику использования зарядки и в случае, если она будет востребована, то электрические зарядки могут появиться и на других парковках Северной столицы.

Кстати, надо отметить, что парковаться на электрокарах можно не только на обычных автостоянках, но и на платных при этом бесплатно.