Грязная месть: соседи забросали мусорными пакетами машину во дворе Петербурга

СЕГОДНЯ 16:06 2018-12-29T16:06:31+03:00

Белый «Фольксваген», припаркованный рядом с мусорным баком на Большевиков сам оказался им [фото]

Изменить размер текста: A A

Жители одного из дворов в Невском районе Петербурга либо очень злые, либо слишком безразличные. Припаркованный Белый «Фольксваген» возле мусорного бака во дворе Клочкова переулка вывел их из себя и они решили отомстить, забросав машину пакетами.

- Вот так к подруге, например, приехал в гости, оставил машину ненадолго, а потом приходится откапывать, - стали обсуждать эту ситуацию люди в социальной сети. А кто-то пошутил, – Машину кто-то выкинул.

Группа в ВК "ДТП и ЧП Петербург"Фото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

Некоторые предположили, что машина перегородила проход к мусорке, другие решили, что всему виной стадное чувство, мол, один кинул и пошло. Кто-то начал шутить, сколько же придется искать свою машину водителю после новогодних праздников, когда мусора становится больше.

Можно только представить каково обидно будет хозяину этого автомобиля, когда он увидит что во что превратили его автомобиль. Как-то совсем не дружелюбно перед Новым годом.