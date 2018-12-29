2018-12-29T16:53:24+03:00
Общество

Новая перехватывающая парковка заработала у метро «Купчино»

Это уже пятнадцатая подобная автостоянка в Петербурге. На ней удобно оставлять машину людям, живущим в спальных районах города
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
В Петербурге у метро "Купчино" появилась новая перехватывающая парковка Фото: архив "КП"В Петербурге у метро "Купчино" появилась новая перехватывающая парковка Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Большие пробки в часы-пик вынуждают многих горожан, живущих в спальных районах Петербурга или пригороде, доезжать утром до ближайшего метро, а дальше добираться до места работы на общественном транспорте. Действительно, такой способ порой значительно сокращает время в пути. Для этого в Северной столице сейчас открыты перехватывающие парковки. Новая у метро «Купчино» появилась сегодня, 29 декабря.

- Рядом с метро «Купчино» это уже четвертая перехватывающая автостоянка. Она предназначена на 97 машин. Найти ее можно на Витебском проспекте у дома 108, - рассказали в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Парковка находится под охраной, есть видеонаблюдение, шлагбаум, терминал для оплаты, а также специальное электронное табло, на котором отображается количество свободных мест. Велосипедисты могут парковаться на стоянке абсолютно бесплатно. Правда для них предусмотрено всего одиннадцать мест.

Пока что новое место будет работать в тестовом режиме. Всего в Петербурге пятнадцать перехватывающих стоянок, которые рассчитаны в общей сложности на 1656 машин. Их можно найти у метро «Гражданский проспект», «Кировский завод», «Ладожская», «Проспект Просвещения».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Петербурге собираются открыть памятник Даниилу Гранину в 2019 году
Водитель «ВАЗ» сбил насмерть 83-летнюю старушку в Ленобласти
Петербуржцев попросили не фотографироваться на улице с дикими животными за деньги
Экс-главу «Ленэнерго», обвиненного за махинации, выпустили по амнистии
ЧП в Петербурге: Горит квартира в Красносельском районе
Сотрудники Росгвардии спасли девушку из перевернутой машины под Петербургом
На место ДТП с грузовиком на КАД прилетел вертолет
Грязная месть: соседи забросали мусорными пакетами машину во дворе Петербурга
Город будущего: в центре Петербурга появилась станция зарядки электрокаров
Водитель насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП под Петербургом
Новогодние праздники перекроют движение в Петербурге
Беглов вручил ключи от новых квартир молодым семьям
Беглов и Макаров поздравили петербуржцев с Новым годом
Петербургские коммунальщики придумали, как защитить машины при чистке крыш от снега
В ночь с 29 на 30 декабря полностью перекроют четыре съезда с КАД
Пулково предложили назвать в честь Деда Мороза, но только на Новый год
С 9 января на два месяца изменится режим работы метро «Чкаловская»