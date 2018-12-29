Новая перехватывающая парковка заработала у метро «Купчино»

СЕГОДНЯ 16:53 2018-12-29T16:53:24+03:00

Это уже пятнадцатая подобная автостоянка в Петербурге. На ней удобно оставлять машину людям, живущим в спальных районах города

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Большие пробки в часы-пик вынуждают многих горожан, живущих в спальных районах Петербурга или пригороде, доезжать утром до ближайшего метро, а дальше добираться до места работы на общественном транспорте. Действительно, такой способ порой значительно сокращает время в пути. Для этого в Северной столице сейчас открыты перехватывающие парковки. Новая у метро «Купчино» появилась сегодня, 29 декабря.

- Рядом с метро «Купчино» это уже четвертая перехватывающая автостоянка. Она предназначена на 97 машин. Найти ее можно на Витебском проспекте у дома 108, - рассказали в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Парковка находится под охраной, есть видеонаблюдение, шлагбаум, терминал для оплаты, а также специальное электронное табло, на котором отображается количество свободных мест. Велосипедисты могут парковаться на стоянке абсолютно бесплатно. Правда для них предусмотрено всего одиннадцать мест.

Пока что новое место будет работать в тестовом режиме. Всего в Петербурге пятнадцать перехватывающих стоянок, которые рассчитаны в общей сложности на 1656 машин. Их можно найти у метро «Гражданский проспект», «Кировский завод», «Ладожская», «Проспект Просвещения».