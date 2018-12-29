2018-12-29T17:30:09+03:00
Происшествия

На место ДТП с грузовиком на КАД прилетел вертолет

На кольцевой автодороге Петербурга грузовик подмял под себя легковушку [видео, фото]
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
На место ДТП с грузовиком на КАД прилетел вертолетНа место ДТП с грузовиком на КАД прилетел вертолетФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

На кольцевой автодороге в Петербурге днем в субботу, 29 декабря, произошло ДТП. Грузовая фура въехала сзади в легковой автомобиль. На место аварии на 48-й километр внутреннего кольца КАД выехали сотрудники ДТП, скорая и даже вертолет.

- Проезжал недавно. Скорая стояла, но пострадавших вроде не видно. Вся задняя часть машины смята. Там полный фарш из вещей и корпуса машины, - пишет очевидец в социальной сети.

Фура подмяла под себя легковушку на КАД Фото: СОЦСЕТИ

Фура подмяла под себя легковушку на КАДФото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

Проезжающие в медленном потоке автомобилисты говорят, что действительно, пострадавших на месте аварии не видно. Говорят, что сзади в машине не было пассажиров, а водителю, вроде бы как, не досталось.

Но на какое-то время движение на КАД в месте аварии полностью остановилось, потому что прямо на трассу приземлился вертолет. Прилетел ли он забирать раненных, либо была какая-то другая причина, пока не известно. На видео видно, как от машины скорой помощи к нему побежал какой-то сотрудник медицинской службы.

Авария на КАД 29.12.2018 .На трассу сел вертолет

На месте аварии образовалась небольшая пробка. Сотрудники дорожной полиции регистрируют ДТП и устанавливают причины аварии.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Петербурге собираются открыть памятник Даниилу Гранину в 2019 году
Водитель «ВАЗ» сбил насмерть 83-летнюю старушку в Ленобласти
Петербуржцев попросили не фотографироваться на улице с дикими животными за деньги
Экс-главу «Ленэнерго», обвиненного за махинации, выпустили по амнистии
ЧП в Петербурге: Горит квартира в Красносельском районе
Сотрудники Росгвардии спасли девушку из перевернутой машины под Петербургом
Новая перехватывающая парковка заработала у метро «Купчино»
Грязная месть: соседи забросали мусорными пакетами машину во дворе Петербурга
Город будущего: в центре Петербурга появилась станция зарядки электрокаров
Водитель насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП под Петербургом
Новогодние праздники перекроют движение в Петербурге
Беглов вручил ключи от новых квартир молодым семьям
Беглов и Макаров поздравили петербуржцев с Новым годом
Петербургские коммунальщики придумали, как защитить машины при чистке крыш от снега
В ночь с 29 на 30 декабря полностью перекроют четыре съезда с КАД
Пулково предложили назвать в честь Деда Мороза, но только на Новый год
С 9 января на два месяца изменится режим работы метро «Чкаловская»