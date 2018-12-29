На место ДТП с грузовиком на КАД прилетел вертолет

СЕГОДНЯ 17:30 2018-12-29T17:30:09+03:00

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На кольцевой автодороге в Петербурге днем в субботу, 29 декабря, произошло ДТП. Грузовая фура въехала сзади в легковой автомобиль. На место аварии на 48-й километр внутреннего кольца КАД выехали сотрудники ДТП, скорая и даже вертолет.

- Проезжал недавно. Скорая стояла, но пострадавших вроде не видно. Вся задняя часть машины смята. Там полный фарш из вещей и корпуса машины, - пишет очевидец в социальной сети.

Фура подмяла под себя легковушку на КАДФото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

Проезжающие в медленном потоке автомобилисты говорят, что действительно, пострадавших на месте аварии не видно. Говорят, что сзади в машине не было пассажиров, а водителю, вроде бы как, не досталось.

Но на какое-то время движение на КАД в месте аварии полностью остановилось, потому что прямо на трассу приземлился вертолет. Прилетел ли он забирать раненных, либо была какая-то другая причина, пока не известно. На видео видно, как от машины скорой помощи к нему побежал какой-то сотрудник медицинской службы.

Авария на КАД 29.12.2018 .На трассу сел вертолет

На месте аварии образовалась небольшая пробка. Сотрудники дорожной полиции регистрируют ДТП и устанавливают причины аварии.