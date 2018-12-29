Сотрудники Росгвардии спасли девушку из перевернутой машины под Петербургом

СЕГОДНЯ 18:13 2018-12-29T18:13:15+03:00

Автомобиль занесло на дороге и выкинуло в кювет на Отрадненском шоссе

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В Тосненском районе сотрудники вневедомственной охраны спасли человека. Это произошло в 8:40 утра 29 декабря во время, когда их автомобиль патрулировал по Отрадненскому шоссе, на их глазах движущуюся впереди машину занесло, вынесло в кювет и перевернуло на крышу. Росгвардейцы ринулись вызволять водителя из опасности.

- Автомобиль Росгвардии ехал по шоссе в сторону города Никольское. В какой-то момент водитель ехавшей впереди машины «Mitsubishi Lancer» не справился с управлением, машину занесло, затем она вылетела с трассы в кювет и перевернулась на крышу, - сообщили в пресс-службе охраны.

Остановившись, росгвардейцы кинулись к перевернутой раскуроченной машине и вытащили оттуда 26-летнюю девушку, которая находилась на водительском месте. Пострадавшей оказали первую помощь, вызвали скорую и наряд ГИБДД. Благодаря быстрой и слаженной работе сотрудников вневедомственной охраны девушка быстро пришла в себя.