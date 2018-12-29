2018-12-29T18:41:51+03:00
Происшествия

ЧП в Петербурге: Горит квартира в Красносельском районе

Очевидцы говорят, что это уже не первый пожар у этих жильцов в доме на улице Добровольцев [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Пожар в жилой квартире в Красносельском районе ПетербургаПожар в жилой квартире в Красносельском районе ПетербургаФото: СОЦСЕТИ
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Жуткий пожар разгорелся в жилой квартире дома в Красносельском районе в субботу, 29 декабря. Огромные языки пламени вырываются из окон здания. Все соседи собрались вокруг и в ужасе смотря на то, как пожарные пытаются совладать с огнем.

- Загорелась квартира в доме 6 корпус 2 на улице Добровольцев. Соседи говорят, что там живут алкаши, три года назад тоже горели, - пишут очевидцы пожара в социальных сетях.

В сети также появилось видео. На кадрах видно, что из окна на пятом этаже многоквартирного дома вырываются яркие языки пламени. Рядом стоит пожарная машина.

Горит квартира в Красносельском районе.Видео из группы ВК "ДТП и ЧП Петербург"

Информации о пострадавших не поступало. Соседи соседних квартир и домов жалуются на сильный и едкий запах дыма, который доносится от пожара и проникает в их жилье.

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