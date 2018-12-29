2018-12-29T19:00:52+03:00
Происшествия

Экс-главу «Ленэнерго», обвиненного за махинации, выпустили по амнистии

Изначально петербургский суд назначил наказание в виде около 2,5 лет тюрьмы и удовлетворил иск на 228 миллионов рублей
Лилия КОЗЛОВА
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Бывшего главу "Ленэнерго" выпустили по амнистии Фото: архив "КП"Бывшего главу "Ленэнерго" выпустили по амнистии Фото: архив "КП"
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Завершилось уголовное дело о махинациях бывшего руководителя «Ленэнерго» Андрея Сорочинского и экс-директора по финансам этой компании Дениса Слепова. Несмотря на то, что в Петербурге Московский районный суд вынес обвинительный приговор, оба освобождены по амнистии.

- Суд назначил обоим отбывание наказания в колонии поселения: Слепову на 2 года и 4 месяца, Сорочинскому – 2 года. Однако бывшие сотрудники «Ленэнерго» были освобождены, - сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Также суд удовлетворил иск на сумму 228 296 141 рубль в пользу «Ленэнерго». Эта сумма – те неуплаты, которые появились у компании после действий подсудимых. В 2013-2015 годах Сорочинский и Слепов поместили деньги организации по вкладам в банке «Таврический». Счетов было открыто на более чем 13 миллиардов рублей. При этом они знали, что у «Ленэнерго» имеются проблемы. Это повлекло крупные финансовые потери.

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