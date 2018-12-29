2018-12-29T19:27:11+03:00
Общество

Петербуржцев попросили не фотографироваться на улице с дикими животными за деньги

Инспекторы комитета охраны окружающей среды будет проверять места массового скопления людей
Лилия КОЗЛОВА
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Петербуржцев попросили не фотографироваться с животными на улице за деньгиПетербуржцев попросили не фотографироваться с животными на улице за деньгиФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Во время праздников в Петербурге на улицах к гуляющим подходит какой-нибудь человек и предлагает сфотографироваться с обезьянкой, совой, енотом или даже медведем. Разумеется, за деньги. Однако комитет по природопользованию, охране окружающей среды Северной столицы просит этого не делать. Инспекторы организации будут устраивать рейды в новогодние праздники и предотвращать такие фотосъемки.

- Проверки будут проводиться в местах, где проходят массовые гуляния людей в период Нового года и вплоть до 20 января 2019 года, - сообщили в Смольном.

В Петербурге запрещено как-то использовать диких животных для наживы денег. Фотографирование с ними, в частности, считается незаконным. Первый рейд уже состоялся 28 декабря. Пока что никаких людей с обезьянками на улицах не появились.

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