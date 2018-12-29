2018-12-29T19:42:33+03:00
Происшествия

Водитель «ВАЗ» сбил насмерть 83-летнюю старушку в Ленобласти

Женщина переходила дорогу «Нарва» в деревне Бегуницы. От полученных травм она умерла
Лилия КОЗЛОВА
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"ВАЗ" насмерть сбил 83-летнюю пенсионерку в Ленобласти Фото: архив "КП""ВАЗ" насмерть сбил 83-летнюю пенсионерку в Ленобласти Фото: архив "КП"
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Пенсионерка погибла под колесами отечественного автомобиля сегодня, 29 декабря, в Ленинградской области. Когда она переходила дорогу, «ВАЗ» налетел на нее, сбил с ног и нанес серьезные увечья. Старушка не выжила. «Скорая» прибывшая на место констатировала смерть.

- Авария произошла в Волосовском районе Ленобласти в 17:15 часов на 77 километре автодороги «Нарва» в деревне Бегуницы, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Петербургу и региону.

За рулем «ВАЗ 21124» сидел мужчина 1980-го года рождения, а 83-летяя пенсионерка в это время шла через трассу по пешеходному переходу. По какой причине произошла трагедия, пока что не уточняется. Возможно водитель не заметил женщину в темноте на дороге. Сейчас инспекторы проводят проверку ДТП.

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