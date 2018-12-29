Туалетный юмор: Унитаз «припарковался» на крыше машины в Петербурге

29 Дек. 21:04 2018-12-29T21:05:44+03:00

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Перед Новым годом у жителей Петербурга какое-то хулиганское настроение, которое они отыгрывают на автомобилях. То оставленную белую иномарку мусором закидают, то еще чего похлеще придумают. Во дворе одного из домов на улице Тореза в субботу, 29 декабря, так вообще «припарковали» на крышу машины ничто иное, а белый, сверкающий унитаз.

- Машина строит во дворе, рядом контейнеры для мусора. Сегодня утром был замечен на крыше авто унитаз. Машина как машина, но возможно мешает проезду мусоровоза. Ведь так обычно и бывает. Выкладывают мусор на машину или ставят унитазы тем, кто считает себя «королем парковки», - отметил местный житель.

За что заслужил хозяин автомобиля такой «подарок» и оценит ли «сортирный юмор» людей, которые это сделали, сложно предсказать. Жалко, что кто-то в Петербурге считает, что поставить унитаз на крышу машины или закидать ее мусором – смешно или правильно. Тем более, снимать фаянсовый «трон» с автомобиля явно будет не просто.