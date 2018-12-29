На новогоднем приеме Беглова для больных детей Петербурга собрали более 4,5 миллиона рублей
В Таврическом дворце Петербурга прошел благотворительный новогодний прием временно исполняющего обязанности губернатора города Александра Беглова. Как сообщил Смольный 29 декабря, на мероприятии проводился сбор денежных средств для тяжело больных детей.
- Более 4,5 миллионов рублей пойдут на лечение детей. Из этих денег 4,2 миллиона рублей были собраны на билета, а еще 306 тысяч на аукционе и ярмарке сувениров, сделанных в творческих мастерских центров комплексного социального обслуживания. Все средства уже поступили на расчетный счет регионального отделения «Российского детского фонда», - говорится на сайте администрации Петербурга.
На мероприятии присутствовали руководители органов власти, деятели культуры, образования, спорта и почетные граждане Северной столицы. Александр Беглов отметил, что Петербург – один из самых добрых городов, где существуют крепкие традиции благотворительности.
- На самом деле важна не сумма, а само желание не остаться в стороне. Вы - здесь, а это значит, что вам так же, как и правительству Петербурга, хочется видеть наших детей здоровыми и счастливыми», – сказал градоначальник.