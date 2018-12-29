«Комсомолка» просит помочь рыжему коту, которому кто-то повредил глазной нерв

29 Дек. 21:30 2018-12-29T21:30:38+03:00

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У «Комсомольской правды» на счету не одно спасенное животное. В этот раз нуждается в нашей общей помощи Рыжее Солнышко – бывший домашний кот, оказавшийся на улице и получивший травмы.

Рыжий появился весной в одном петербургском дворе в центре города. Был ласковый, холеный, чистенький, активный. Лето провел неплохо, только грязный стал. А осенью пропал. Вернулся грустный, притихший, какой-то пришибленный. Одно ухо немного набок. А еще позже у него начались проблемы с глазами, они заплыли гноем, один вообще не открывался. И вот тут-то стало понятно, что кота пора спасать: остальные коты в порядке, они родились на улице и привыкли. А у Рыжика такой несчастный вид, что у нас дрогнуло сердце. Как и следовало ожидать, у него оказались проблемы. Две инфекции: микоплазмоз, от этого заплывшие глаза в корочках, и ринотрахеид, от чего он чихал с капельками крови. На одном глазу – керотит, и в эту субботу, 29 декабря, ему сделали операцию, чтобы в дальнейшем глаз не воспалялся, заодно кастрировали.

От керотита один глаз не открывался, но к счастью, сам глаз цел. А вот второй глаз, наоборот, не закрывается полностью, он так и спит с полуоткрытым. Как объяснили врачи, это от того, что у кота поврежден нерв на голове, поэтому и ухо немного набок. Такое могли сделать либо другой кот в драке, либо собака, либо ударил злой человек.

В общем, сейчас кот лечится – анализы, уколы, капли в глаза, и т.д. После операции ему придется провести в стационаре еще неделю или больше: нужно делать уколы и капать в глаза, а также ждать, когда окончательно уйдет инфекция.

Есть надежда, что когда кот окончательно выздоровеет, он вспомнит, что когда-то имел уютный дом, теплую подстилку, любящие ласковые руки. Но все это пока под вопросом.

Во-первых, коту еще надо долечиться. На его лечение и операцию уже ушло 20 тысяч рублей. Зато мы узнали, что благотворительность сегодня – дело очень недешевое. Но довести кота до ума все равно надо. Ему придется провести в клинике еще как минимум неделю, если не больше. Поэтому первая просьба – помочь коту материально, даже по 50-100 рублей, что равняется одной чашке кофе, все миром можно набрать сумму, чтобы кот дождался своего шанса.

Через неделю встанет вторая проблема – куда девать кота. Ему нужен полноценный дом с хозяевами, у которых по возможности больше нет других животных и которые понимают, что коту нужно дать время прийти в себя.

Реквизиты для перечисления средств

Карта Сбербанк 5469 5500 4083 3243 (Елена Алексеевна К.)

Все подробности и вопросы можно узнать по электронной почте livsi@phkp.ru

В идеале у всех животных должен быть дом, но идеала никогда не бывает, поэтому давайте хотя бы поможем Рыжику. Пусть случится новогоднее и рождественское чудо!