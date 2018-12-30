Задержаны трое молодых парней, нападавших на прохожих в Петербурге
В Санкт-Петербурге поймали троих молодых людей, которые подозревают в нападениях на прохожих. В частности, в 2.20 утра 29 декабря 2018 года на проспекте Науки они напали на 39-летнего метного жителя.
- Они избили его, порезали ножом лицо и руки, - рассказали в пресс-службе УВО. - Затем открыто похитили дорогой смартфон. Неизвестно, как бы эта история закончилась, если бы в этот момент мимо не проходил 22-летний молодой человек, который вступился за пострадавшего. После этого злоумышленники скрылись вместе с похищенным.
А уже через 30 минут его задержали сотрудники вневедомственной охраны войск национальной гвардии по Калининскому району Санкт-Петербурга.
- Наряд вневедомственной охраны заметил у дома №41 на Гражданском проспекте троих мужчин, похожих по приметам с разыскиваемыми злоумышленниками, - отметили в Росгвардии. - Заметив патрульный автомобиль, они попытались скрыться, но были задержаны.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.