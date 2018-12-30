Экскаватор почти за 8 миллионов рублей угнали в Петербуге

СЕГОДНЯ 10:36 2018-12-30T10:36:16+03:00

Экскаватор угнали в Петербурге в канун нового года. Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

Но это не единственное хищение автотранспорта за минувшие сутки

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Полиция Санкт-Петербурга разыскивает сразу двух угонщиков - экскаватора и иномарки, которые были похищены за минувшие сутки.

По поводу угона гусеничного экскаватора в полицию обратился генеральный директор одной из коммерческих фирм города. Мужчина пояснил, что 29 декабря неустановленное лицо тайно похитило гусеничный экскаватор желтого цвета и 2014 года выпуска, припаркованного у дома на улице Б. Каменка.

- Материальный ущерб составил 7 700 000 рублей, проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - добавили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Также полиция ищет и выясняет обстоятельства хищения дорогостоящей иномарки в Центральном районе города.

- 30-летний мужчина написал в полицию заявление об угоне своего автомобиля Lexus RX350 стоимостью 4 250 000 рублей, - добавили в ведомстве. - По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.