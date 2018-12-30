В преддверии Нового 2019 года в Петербурге стало больше света

СЕГОДНЯ 12:23 2018-12-30T12:23:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Петербург превратился в яркий мегаполис: в преддверии новогодних праздников «Ленсвет» подключило наружное освещение с применением 1137 уличных светильников на семи объектах Выборгского, Василеостровского, Приморского, Пушкинского районов Санкт-Петербурга. В короткие зимние дни это особенно актуально.

- Освещение появилось в жилых массивах квартала 5 (Морская набережная - Шкиперский проток - Прибалтийская площадь); микрорайона (проспект Энгельса – улица Сикейроса – проспект Художников – Северный проспект): кроме фасадных светильников дворовые территории осветили светильники, размещенные на металлических опорах, - рассказали в пресс-службе СПб ГУП «Ленсвет».

Также светодиодные фонари осветили аллеи Выборгского сада у ДК "Выборгский", у школы № 560, детсада №93, на Футбольной аллее, проезде к Гребной базе на Крестовском острове, на транспортной развязке на Конгрессно-Выставочный Центр в районе реки Пулковки, на проезде от Выборгского шоссе к домам № 401б и 401в.