В Петербурге любящая жена забила мужа кастрюлей

СЕГОДНЯ 12:39 2018-12-30T12:39:33+03:00

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Длинные новогодние каникулы не всем в радость. Если кто-то бегает по магазинам в поисках милых подарочков ля своих близких и украшает дом к приходу гостей, другие уже празднуют. По-черному. Так произошло в Бокситогорском районе в Пикалево, где супруги так перепили, что закончилось это реанимацией.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Ленинградской области, около трех утра 29 декабря в квартире одного из домов по улице Школьной, у 32-летней хозяйки во время ссоры с мужем сдали нервы.

- Во время внезапной ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков, она схватилась за металлическую кастрюлю и нанесла ему несколько ударов по голове, - пояснили в полиции. - Мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии.

В отношении женщины уже возбуждено уголовное дело, она задержана и, видимо, отмечать 2019-й год будет не дома.