МЧС передало экстренное предупреждение о надвигающемся на Петербург снегопаде

СЕГОДНЯ 13:42 2018-12-30T13:42:34+03:00

Пеербуржцев предупредили о сильном снегопаде в первый день 2019 года. Фото: Мария ЛЕНЦ

1 января 2019 года в Ленинградской области и Северной столице прогнозируются гололедица и метель

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В новогоднюю ночь в Петербурге будет снежно и морозно. Такой прогноз погоды на 1 января 2019 года дал главный синоптик. А сегодня к этому добавилось еще и экстренное предупреждение от МЧС в связи с надвигающимся на регион снегопадом. Погода испортится в Северной столице уже 31 декабря 2018 года. По прогнозам ФГБУ "Северо-Западное УГМС", последний понедельник уходящего года запомнится нам туманом и сильным гололедом.

- 1 и 2 января 2019 года по области ожидается сильный снег, в отдельных районах метель, налипание мокрого снега, слабый гололед, - отметили в ГУ МЧС по Ленобласти. - А на дорогах ко всему прочему будут снежные заносы.

В связи со сложившейся метеорологической обстановкой спасатели не исключают, что увеличится число ДТП, происшествий на акваториях области, травматизм людей падающим с кровель сооружений снегом и льдом при несвоевременной уборке.

- Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и ПДД, во избежание заноса не делать резких маневров, - призывают спасатели.