Ночью в Петербурге неизвестные сожгли машину, кинув под нее новогоднюю петарду

СЕГОДНЯ 14:00 2018-12-30T14:00:16+03:00

Чтобы салют не обернулся ЧП, запускайте его в специально отведенных для этого мест. Фото: Евгения ГУСЕВА

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Глубокой ночью в Санкт-Петербурге произошло ЧП. Около 2 часов во дворах домов по улице Карпинского и улице Руставели вспыхнула машина. Самое страшное, что рядом были припаркованы и другие автомобили, пламя могло перекинуться и на них - ведь горела она, как факел!

Очевидцы тут же вызвали МЧС, но несмотря на то, что пожарные приехали оперативно и потушили авто за 20 минут, от нее уже ничего не осталось. Но зато другие машины не пострадали. Точную причину ЧП еще предстоит установить, но в соцсетях пишут, что якобы кто-то видел, как неизвестные бросили под нее новогоднюю петарду "Фонтан".

- "Фонтаном" не поджечь исправный автомобиль, - уверены опытные водители.

Горит машина.

- У большинства машин бак пластиковый внизу, так что все возможно, - спорят с ними другие комментаторы.

- Да, но температуры горения "Фонтана" не хватит, чтобы его расплавить, - приводят аргументы те, кто все-таки уверен, что машина сгорела по другой причине. - Тем более зима на дворе!

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