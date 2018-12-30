В Кировском районе Ленобласти Dodge улетел в кювет: два человека серьезно пострадали

СЕГОДНЯ 14:45 2018-12-30T14:45:27+03:00

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Серьезная авария произошла утром 30 декабря 2018 года на 59-м км федеральной трассы "Кола" в Ленобласти. 45-летняя водитель-женщина не справилась с управлением автомобиля Dodge и улетела в кювет. Сама она не пострадала, а вот два ее пассажира с места ДТП увещли в больницу на "скорой".

- ДТП в Кировском районе произошло в 7.20 утра, - сообщили "КП" - Петербург в УГИБДД ГУ МВД по Ленинградской области. - Dodge двигался в направлении города Волхов, когда машину начало поводить.

Справиться с управлением внедорожника водитель не смогла. Сначала она на полном ходу влетела в отбойник, затем машину стало болтать по дороге еще сильнее, в итоге выбросило на обочину. Иномарка улетела в кювет и только по счастливой случайности все остались живы.

- В аварии серьезно пострадали два пассажира: 25-летний мужчина в тяжелом состоянии доставлен в больницу Петербурга, а 30-летний пассажир госпитализирован с травмами средней тяжести.

Причины ДТП устанавливаются, на месте работает ГИБДД, сотрудники Госавтоинпеции занимаются оформлением всех необходимых бумаг.