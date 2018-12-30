Задержан и отправлен под домашний арест водитель каршерингового KIA Soul, устроивший массовое ДТП на Невском

СЕГОДНЯ 14:57 2018-12-30T14:58:46+03:00

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Три разбитые машины и чудом не пострадавшие пешеходы. Таков итог пьяной поездки 22-летнего водителя на каршеринговом автомобиле KIA Soul по Невскому проспекту. ДТП произошло еще 29 декабря, но поймать виновника массовой аварии удалось только через сутки. Напомним, с места происшествия ему удалось скрыться.

По факту ДТП на Невском проспекте возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянении".

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлена личность и был задержан водитель KIA Soul: по результатам медосвидетельствования установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, около 5 утра 29 декабря 2018 в районе дома 30 по Невскому проспекту 22-летний водитель на KIA Soul врезался в «ВАЗ 21041-20», который останавливался перед регулируемым перекрестком на запрещающий сигнал светофора. По инерции «Жигули» влетела в впереди стоящие BMW X5 Scoda Rapid. Водитель отечественного авто госпитализирован в тяжелом состоянии.