2018-12-30T16:09:07+03:00
Общество

В Петербурге прокуратура проверит завод, выпустившего партию молока из будущего

Молоко из будущего, маркированное 15 января 2019 годом, возможно. уже не попадет на полки магазинов
Степан СТЕПАНОВ
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Молокозавод проверят за продукцию из будущего.Молокозавод проверят за продукцию из будущего.Фото: СОЦСЕТИ
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Молоком из будущего заинтересовались депутаты Петербурга. Возмущенные, как и многие горожане, они забили тревогу и решили обратиться в прокуратуру с жалобой на завод. Напомним, один из сотрудников логистического центра выложил в интернет фото с партией молока из будущего, датированное 15 и 17 января 2019 годом. Январь еще не наступил, а но производителей это не смутило.

- Завод "Галактика" в Гатчине, решивший поставить в петербургские магазины молоко "из будущего", проверит прокуратура, - пообещал депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев. - В надзорное ведомство обращение уже поступило.

Депутат считает, что по данному факту должно быть возбуждено дело об административном правонарушении, а результаты проверки озвучены Роспотребнадзором.

- Если сейчас, оперативно, Роспотребнадзор обнаружит на предприятии продукцию с неправильной датой выработки, он может приостановить работу молочного производства до устранения нарушений, - добавил Цивилев.

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