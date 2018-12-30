В Петербурге прокуратура проверит завод, выпустившего партию молока из будущего

СЕГОДНЯ 16:08 2018-12-30T16:09:07+03:00

Молоко из будущего, маркированное 15 января 2019 годом, возможно. уже не попадет на полки магазинов

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Молоком из будущего заинтересовались депутаты Петербурга. Возмущенные, как и многие горожане, они забили тревогу и решили обратиться в прокуратуру с жалобой на завод. Напомним, один из сотрудников логистического центра выложил в интернет фото с партией молока из будущего, датированное 15 и 17 января 2019 годом. Январь еще не наступил, а но производителей это не смутило.

- Завод "Галактика" в Гатчине, решивший поставить в петербургские магазины молоко "из будущего", проверит прокуратура, - пообещал депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев. - В надзорное ведомство обращение уже поступило.

Депутат считает, что по данному факту должно быть возбуждено дело об административном правонарушении, а результаты проверки озвучены Роспотребнадзором.

- Если сейчас, оперативно, Роспотребнадзор обнаружит на предприятии продукцию с неправильной датой выработки, он может приостановить работу молочного производства до устранения нарушений, - добавил Цивилев.