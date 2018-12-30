2018-12-30T16:35:53+03:00
Дом. Семья

Фестиваль бенгальских огней 2019 пройдет в Петербурге

Праздник под названием Фестиваль бенгальских огней 2019 состоится в Петербурге в рождественские каникулы
Степан СТЕПАНОВ
Поделиться:
Фестиваль бенгальских огней пройдет в Петербурге 6 и 7 января 2019 года.Фестиваль бенгальских огней пройдет в Петербурге 6 и 7 января 2019 года.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Фестиваль бенгальских огней в Санкт-Петербурге стал уже традиционным в новогодние праздники. Эти каникулы не станут исключением. Организаторы сообщили, что Фестиваль бенгальских огней 2019 пройдет в Петербурге 6 и 7 января в парке имени Бабушкина.

- Рождество – повод продлить волшебную атмосферу новогодней ночи со множеством фейерверков, - отмечают устроители Фестиваля. - И мы предоставим такую возможность всем жителям и гостям Петербурга. Приходите в парк Бабушкина 6 и 7 января 2019 года, и мы все вместе осветим темное небо города искрами тысяч бенгальских огней.

Кроме бенгальских огней гостей праздника ждет большая программа: концерт, конкурсы, а также рождественская ярмарка с чаем, сушками и новогодними сладостями. Придется заплатить лишь за вход - 200 рублей с человека, но в эту сумму уже включены бенгальские огни.

- Завершится Фестиваль бенгальских огней 2019 в Санкт-Петербурге огненно-пиротехническим представлением, которое будет сопровождаться световым и лазерным шоу, - отметили организаторы.

Еще больше материалов по теме: «Новый год 2019 в Санкт-Петербурге»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Невском иномарка влетела в толпу людей, шесть человек пострадали
Строителям метро Петербурга к новому году выплатили долги по зарплате
В Петербурге прокуратура проверит завод, выпустившего партию молока из будущего
Задержан и отправлен под домашний арест водитель каршерингового KIA Soul, устроивший массовое ДТП на Невском
В Кировском районе Ленобласти Dodge улетел в кювет: два человека серьезно пострадали
Ночью в Петербурге неизвестные сожгли машину, кинув под нее новогоднюю петарду
МЧС передало экстренное предупреждение о надвигающемся на Петербург снегопаде
В Петербурге любящая жена забила мужа кастрюлей
В преддверии Нового 2019 года в Петербурге стало больше света
Экскаватор почти за 8 миллионов рублей угнали в Петербуге
К новому году в магазинах Петербурга появится молоко из будущего
Задержаны трое молодых парней, нападавших на прохожих в Петербурге
На новогоднем приеме Беглова для больных детей Петербурга собрали более 4,5 миллиона рублей