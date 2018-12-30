СЕГОДНЯ 16:35 2018-12-30T16:35:53+03:00

Фестиваль бенгальских огней пройдет в Петербурге 6 и 7 января 2019 года. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Праздник под названием Фестиваль бенгальских огней 2019 состоится в Петербурге в рождественские каникулы

Изменить размер текста: A A

Фестиваль бенгальских огней в Санкт-Петербурге стал уже традиционным в новогодние праздники. Эти каникулы не станут исключением. Организаторы сообщили, что Фестиваль бенгальских огней 2019 пройдет в Петербурге 6 и 7 января в парке имени Бабушкина.

- Рождество – повод продлить волшебную атмосферу новогодней ночи со множеством фейерверков, - отмечают устроители Фестиваля. - И мы предоставим такую возможность всем жителям и гостям Петербурга. Приходите в парк Бабушкина 6 и 7 января 2019 года, и мы все вместе осветим темное небо города искрами тысяч бенгальских огней.

Кроме бенгальских огней гостей праздника ждет большая программа: концерт, конкурсы, а также рождественская ярмарка с чаем, сушками и новогодними сладостями. Придется заплатить лишь за вход - 200 рублей с человека, но в эту сумму уже включены бенгальские огни.

- Завершится Фестиваль бенгальских огней 2019 в Санкт-Петербурге огненно-пиротехническим представлением, которое будет сопровождаться световым и лазерным шоу, - отметили организаторы.