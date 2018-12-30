2018-12-30T18:19:08+03:00
Общество

Строителям метро Петербурга к новому году выплатили долги по зарплате

А это, на минуточку, 245 миллионов рублей!
Степан СТЕПАНОВ
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Метростроевцам раздали долги.Метростроевцам раздали долги.Фото: Александр ГЛУЗ
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В ситуацию по долгам по зарплате строителям петербургского метро вмешалась прокуратура, и отчасти поэтому расплатиться с работягами удалось до конца года. После голодовки нескольких строителей, заместитель прокурора Петербурга Виктор Мельник провел совещание с чиновниками, налоговиками и руководителями ОАО «Метрострой» и субподрядных организаций. Именно на нем и был выработан способ погашения задолженности по оплате труда. Какой - не сообщается.

- 29 декабря 2018 года выплачена задолженность по заработной плате в размере 245 млн., - сообщили в пресс-службе ведомства и добавили. - Это дело было на особом контроле прокуратуры Санкт-Петербурга.

Как подчеркнули в прокуратуре, четверть миллиарда рублей долга по зарплате перед работниками субподрядчиков ОАО «Метрострой» погашено в результате совместных действий правительства Санкт-Петербурга, УФНС России по Санкт-Петербургу и УФССП России по Санкт-Петербургу.

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