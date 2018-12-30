2018-12-30T19:08:57+03:00
Происшествия

На Невском иномарка влетела в толпу людей, шесть человек пострадали

Трое пешеходов госпитализированы в тяжелом состоянии [видео]
Степан СТЕПАНОВ
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У Аничкова моста "Мерседес" влетел в толпу пешеходов. Фото: vk.com/spb_todayУ Аничкова моста "Мерседес" влетел в толпу пешеходов. Фото: vk.com/spb_today
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Страшная авария произошла вечером 30 декабря 2018 года в центре Санкт-Петербурга у Аничкова моста. Как сообщают КП очевидцы, на Невском проспекте около 18.00 столкнулись две иномарки - автомобиль "Мерседес" и "Субару Форестер". От удара одну из машин - "Мерседес" "выбросило" на пешеходов. Среди них были дети, так как рядом находится цирк. Вероятно, ребята вместе с родителями шли на представление.

"Мерседес" влетел в толпу людей на Невском 30 декабря.Видео Наталья УСАЧЁВА

- Три-четыре человека пострадали серьезно: у некоторых переломы, открытые раны, - рассказывает свидетель аварии на Невском Наталья. - Одна женщина очень кричала от боли. В машине скорой я также видела ребенка. Он напуган, но со здоровьем, вроде, все в порядке.

Беда на Невском: "Мерседес" влетел в толпу людей, трое серьезно пострадали.

На месте ДТП работают спасатели, ГИБДД и медики. Движение транспорта затруднено.

Сообщается о нескольких пострадавших в аварии на Невском. Фото: vk.com/spb_today

Сообщается о нескольких пострадавших в аварии на Невском. Фото: vk.com/spb_today

- Шесть пешеходов пострадали, трое получили тяжелые травмы, из них один несовершеннолетний ребенок на вид 11-13 лет, - сообщили "Комсомолке" в ГИБДД по Петербургу. - Личности пострадавших устанавливаются.

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