На Невском иномарка влетела в толпу людей, шесть человек пострадали
Страшная авария произошла вечером 30 декабря 2018 года в центре Санкт-Петербурга у Аничкова моста. Как сообщают КП очевидцы, на Невском проспекте около 18.00 столкнулись две иномарки - автомобиль "Мерседес" и "Субару Форестер". От удара одну из машин - "Мерседес" "выбросило" на пешеходов. Среди них были дети, так как рядом находится цирк. Вероятно, ребята вместе с родителями шли на представление.
"Мерседес" влетел в толпу людей на Невском 30 декабря.Видео Наталья УСАЧЁВА
- Три-четыре человека пострадали серьезно: у некоторых переломы, открытые раны, - рассказывает свидетель аварии на Невском Наталья. - Одна женщина очень кричала от боли. В машине скорой я также видела ребенка. Он напуган, но со здоровьем, вроде, все в порядке.
Беда на Невском: "Мерседес" влетел в толпу людей, трое серьезно пострадали.
На месте ДТП работают спасатели, ГИБДД и медики. Движение транспорта затруднено.
Сообщается о нескольких пострадавших в аварии на Невском. Фото: vk.com/spb_today
- Шесть пешеходов пострадали, трое получили тяжелые травмы, из них один несовершеннолетний ребенок на вид 11-13 лет, - сообщили "Комсомолке" в ГИБДД по Петербургу. - Личности пострадавших устанавливаются.