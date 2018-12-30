2018-12-30T21:40:20+03:00
Общество

Беглов: Все новые детсады в Петербурге должны быть с бассейном

Врио губернатора 30 декабря провел рабочий объезд Василеостровского района
Степан СТЕПАНОВ
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Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов побывал на проблемной стройке на Васильевском острове, а также распорядился строить детсады с бассейнами.Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов побывал на проблемной стройке на Васильевском острове, а также распорядился строить детсады с бассейнами.
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Накануне нового года врио губернатора Александр Беглов побывал с рабочим объездом на Василеостровского района. Глава города начал с проблемной стройки на Камской улице. Здание центра социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов должны были сдать еще 10 лет назад, но из-за постоянной смены подрядчиков эти сроки постоянно сдвигались.

- Это безобразие, - возмутился Беглов. - Будем разбираться и думать, что делать: сносить и построить новый современный центр, или вовсе перепроектировать это здание, которое уже устарело.

Комитет по социальной политике уже взял строительство этого важного объекта под особый контроль.

Александр Беглов также посетил новое здание детского дошкольного образовательного учреждения на 195 мест на Уральской улице, 4. Детсад откроется в феврале 2019 года.

- В будущем все детские садики в Санкт-Петербурге будут строиться с бассейном, - заявил врио губернатора Александр Беглов. - Наш город морской, и дети должны учиться плавать с ранних лет. Кроме того, новые детские садики должны быть светлые и безопасные.

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