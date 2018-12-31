2018-12-31T10:21:44+03:00
Происшествия

На скорости 140 «Лада» влетела в забор в Новом Девяткино

Водитель и пассажиры умудрились даже сбежать с места ДТП под Петербургом
Лилия КОЗЛОВА
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Водитель "Лады" сбежал с места ДТП в МуриноВодитель "Лады" сбежал с места ДТП в МуриноФото: СОЦСЕТИ
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Удивительная история не убиваемых людей произошла Новом Девятнико под Петербургом. Белый «ВАЗ» влетел в ограждение на мосту недалеко от Центральной улицы в Мурино Всеволожского района Ленобласти. После аварии водитель живой и здоровый вышел из машины и сбежал, бросит транспортное средство. Удивительно то, что столкновение с ограждением произошло на скорости 140 километров в час.

- Все произошло буквально за 10 минут. Врезались и сбежали. Стрелка спидометра остановилась на 140, - написал очевидец.

Однако участники обсуждения сего происшествия стали серьезно сомневаться, что такое возможно. На фото, опубликованном в сети, видно, что вдоль дороги идет защитный железный забор, а за ним еще одно заграждение уже с моста. Сама машина залетела колесами на кучу снега возле забора, но вполне цела.

- При скорости 140 «пятнашка» вряд ли бы была похожа на машину, - заявил один из участников обсуждения новости в сети, и добавил, что скорее всего, стрелка в машине сломана и всегда показывает скорость 140 километров в час.

Самих же водителя и его возможных пассажиров так пока и не отыскали. Петербуржцы же осудительно отнеслись к их поступку, многие отметили, что эти безалаберные водители могли кого-нибудь случайно и убить.

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