2018-12-31T11:13:07+03:00
Происшествия

Пятеро с ножом украли еды к новогоднему столу из магазина в Петербурге

Денег неизвестные преступники не взяли, только пакеты с продуктами
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге пять человек украли продуктов из магазина Фото: архив "КП"В Петербурге пять человек украли продуктов из магазина Фото: архив "КП"
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Уже сегодня петербуржцы сядут за праздничный стол, чтобы отметить Новый год. Кто-то режет с утра оливье, а кто-то еще стоит в магазинных очередях. Одна компания людей ы Петербурге решила вопрос с закупкой «легко». Просто зашли в магазин, взяли все, что им надо и вышли.

- В воскресение, 30 декабря, в половину одиннадцатого вечера пять человек зашли в продуктовый магазин. Один из них стал угрожать 30-летнему гендиректору продуктовой точки ножом, - рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу.

Безоружному сотруднику магазина ничего не оставалось, кроме как наблюдать за ограблением. Преступников деньги, впрочем, не интересовали. Возможно, зайдя в магазин они испугались больших очередей и решили все продукты к слому взять «по-быстрому». Собрав еду, они ушли.

Сколько именно забрали с собой эти пять человек, сейчас устанавливается. За такую «контрольную закупку» злоумышленникам светит уголовное разбирательство.

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