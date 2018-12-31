Бандит в медицинской маске ограбил три микрофинансовые организации в Петербурге

СЕГОДНЯ 11:46 2018-12-31T11:46:18+03:00

Человек в медицинской маске устроил серию преступлений в Петербурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

Грабитель с пистолетом напал на несколько микрофинансовых организаций в разных районах города

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Серийный преступник объявился в Петербурге. В воскресение, 30 декабря, неизвестный человек напал на три микрофинансовые организации и украл деньги. Главная примета грабителя – медицинская маска.

- Первое нападение с предметом похожим на пистолет он совершил около девяти утра 30 декабря. Угрожая 33-летнему менеджеру организации в доме 7 по проспекту Большевиков он забрал из бумажного конверта 6500 рублей, - рассказали в МВД Петербурга.

Второй налет произошел час спустя в 10:15. Уже в другую микрофинансовую организацию зашел похожий в медицинской маске, поборол 24-летнего консультанта-кассира и забрал 2500 рублей.

Третий раз он объявился уже в Выборгском районе в доме 86 по проспекту Просвещения около трех часов дня. Вновь по той же схеме, он применил физическую силу к 27-летней сотруднице организацию, похитил 3350 рублей и сбежал.

Сейчас тайного разбойника в маске разыскивает полиция. Возбуждены уголовные дела.