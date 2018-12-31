2018-12-31T12:01:43+03:00
Происшествия

Молодой петербуржец «заминировал» метро «Московская» в Петербурге

Полиция задержала подозреваемого «шутника»
Лилия КОЗЛОВА
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Полиция Петербурга задержала парня, подозреваемого в "минировании" метро "Московская"Полиция Петербурга задержала парня, подозреваемого в "минировании" метро "Московская"Фото: Олег ЗОЛОТО
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В воскресение, 30 декабря, в отделении полиции Петербурга раздался звонок. Мужской голос на проводе сообщил о том, что на станции метро «Московская» находится бомба. Благо, опасности на самом деле никакой не было. Но вот «шутника» стражи правопорядка разыскали.

- После сообщения о минировании специальный наряд проверил вестибюль и все строение станции, но никакой опасности не было. Людей тоже не эвакуировали, - сообщили в пресс-службе МВД Петербурга.

В это время сотрудники полиции Гатчинского района провели проверку и отследили звонок. Вышли они на 21-летнего молодого человека, который и подозревается в «минировании» подземки. Сейчас возбуждено уголовное дело. А вот очередному «шутнику» грозит до пяти лет тюрьмы.

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