ЧП в Петербурге: Загорелась сцена театра «Балтийский дом»

СЕГОДНЯ 12:30 2018-12-31T12:30:33+03:00

Пожар в здании вспыхнул рано утром, когда там еще не было зрителей

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В половину седьмого утра 31 декабря на сцене театра «Балтийский дом» в Петроградском районе Петербурга произошел пожар. Последний спектакль на ней играли вчера вечером и на момент возгорания в здании дома 4 Александровского парка было немного людей. Два часа пожарные спасали театр.

- В 6:40 утра перед Новым годом 65 пожарных приехали к «Балтийскому дому». Поднявшись на второй этаж здания они увидели, что горит сцена. Около 15 квадратных метров ее площади были в огне, - рассказали в МЧС Петербурга.

Отмечается, что в момент пожара в театре находились шесть человек. Один из них, немного наглотался дыма, однако в больницу ехать отказался. Остальные не пострадали.

Пожару в театре был присвоен третий ранг. С огнем боролись 65 человек спасателей и 15 специальных машин. К 8:30 пожар был полностью устранен. Причиной возгорания, возможно, послужило короткое замыкание.