2018-12-31T13:19:37+03:00
Происшествия

Маникюр петербурженке стоил норковой шубы

Пока женщина ухаживала за своими руками, «завистница» украла ее меха из салона
Лилия КОЗЛОВА
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У петербурженки украли шубу в студии маникюраУ петербурженки украли шубу в студии маникюраФото: Мария ЛЕНЦ
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Придя вечером накануне Нового года в студию маникюра в Адмиралтейском районе Петербурга 39-летняя женщина рассчитывала выйти из него красивой и довольной своими ногтями. Никак она не думала, что ей придется выбегать на холод раздетой.

- В девять часов вечера 30 декабря в полицию обратилась петербурженка и сообщила, что пока она сидела в салоне красоты на Садовой улице, кто-то стащил у нее шубу, - рассказали в МВД Петербурга.

По словам пострадавшей, оставшейся без норкового меха, стоимостью в 70 тысяч рублей, виновница кражи какая-то женщина. Кто она именно такая, не уточняется. Возможно, завистница, которая не смогла смириться с тем, что у нее такой шубы нет.

Женщина с маникюром, но без шубы теперь думает о том, в чем бы встречать Новый год, чтобы не замерзнуть. Полиция же занимается розыском и поимкой воровки.

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