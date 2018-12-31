2018-12-31T13:49:43+03:00
Дом. Семья

Невский проспект станет пешеходным на Новый год

И всю ночь в Петербурге будут ходить автобусы, троллейбусы и трамваи
Лилия КОЗЛОВА
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В новогоднюю ночь Невский проспект будет закрыт для движения транспортаВ новогоднюю ночь Невский проспект будет закрыт для движения транспортаФото: Олег ЗОЛОТО
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Жители и гости Петербурга смогут вдоволь нагуляться по центру города и отпраздновать Новый год 2019 среди украшенных, сияющих улиц. В праздничную ночь главная магистраль Северной столицы – Невский проспект превратится в пешеходную зону. Движение транспорта будет закрыто и по Дворцовому мосту.

- С восьми часов вечера 31 декабря 2018 года и до пяти утра 1 января 2019 года Невский проспект от Садовой улицы до Дворцового проезда будет закрыт для транспорта. Там будут проходить гуляния и празднование Нового года. На три часа, с двух до пяти утра 1 января будет закрыт Дворцовый мост, - сообщили в правительстве Петербурга.

А главное, что даже устав от прогулок по городу, можно будет легко отправиться в гости или поехать домой. Всю ночь в Петербурге будет работать метро. Вот для того, чтобы проехаться на нем с 23:50 до 2:30 надо будет купить жетон и только за наличные.

Также будут доступны автобусы, троллейбусы и трамваи. А некоторые из них даже доедут до Ленобласти.

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