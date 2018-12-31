Мужчина подстрелил соседа из охотничьего ружья в Петербурге

СЕГОДНЯ 15:04 2018-12-31T15:04:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Предновогодняя суматоха иногда выводит из себя. Конфликты становятся острее, последствия тяжелее. После ссоры 24-летний житель Калининского района Петербурга получил пулю, и не из чего бы, а охотничьего ружья. Полиция возбудила уголовное дело.

- Около половины четвертого утра 31 декабря в полицию Калининского района позвонили и сообщили о каком-то «хлопке», который донеся из одной из квартир на улице Замшина. Наряд правоохранителей выехала на вызов, - рассказали в МВД Петербурга.

Прибыв на место защитники правопорядка застали на месте двоих мужчин. Оказалось, что они соседи и между ними произошла конфликтная ситуация. Уж, не известно, из-за чего весь «сыр-бор», да только один из участников ссоры схватил охотничье ружье, да выстрелил в 24-летнего парня. Молодого человека увезли на скорой в больницу с ранением руки. Стрелка же забрали в полицию.