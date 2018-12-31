Беглов выразил соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске

СЕГОДНЯ 15:31 2018-12-31T15:31:44+03:00

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Временно исполняющий обязанности губенатора Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования всем жителям Магнитогорска, а особенно близким погибших и пострадавших при взрыве газа в жилом 10-этажном доме 164/2 на улице Карла Маркса. Обрушился один из подъездов, рухнули перекрытия между третьим и десятым этажами. В зоне бедствия оказались 48 квартир. По меньшей мере четыре человека погибли, 12 пострадали и сотни были эвакуированы.

- От правительства и всех жителей Петербурга выражаю самые искренние и глубокие соболезнования пострадавшим и родственникам погибших в результате взрыва бытового газа в подъезде жилого дома в городе Магнитогорске. Накануне Нового года многие семьи остались без крова, потеряли свои квартиры и имущество. Мы желаем скорейшего выздоровления потерпевшим в чрезвычайном происшествии. Петербуржцы всем сердцем остаются с теми, кого затронула чудовищная трагедия, - передает слова градоначальника Смольный.

Жуткая трагедия затронула весь Магнитогорск и всю Россию. Да данный момент под завалами могут находиться еще 70 человек.