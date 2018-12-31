Погода на 31 декабря и 1 января в Петербурге: Ночью в Новый год будет небольшой снег

СЕГОДНЯ 15:53 2018-12-31T15:53:53+03:00

В новогоднюю ночь будет легкий мороз, а утром уже потеплеет

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Погода на Новый год в этот раз в Петербурге выдалась замечательная. Днем 31 декабря жителей города и области порадовало солнце, легкий морозец и практически без ветра. Что ж, в новогоднюю ночь прогулки будут не менее приятными. Главное одеться потеплее и быть в компании близких и дорогих людей.

- Днем 31 декабря 2018 года температура воздуха опустится до минус 7-9 градусов по Цельсия. Преимущественно без осадков, а из-за облаков наконец-то выглянет солнце, - сообщается на сайте Гидрометцентра Петербурга.

К новогодней ночи температура поднимется. Разгоряченные петербуржцы и гости города могут смело выходить на улицу, запускать фейерверки, зажигать бенгальские огни и играть в снежки – 4 градуса мороза это вполне позволят. Возможно кому-то даже удастся слепить снеговика, так как ночью вероятно выпадет мокрый, липкий снег.

К утру 1 января 2019 года станет еще теплее. Примерно ноль градусов, облачность и мокрый снег. В такую погоду приятно и дома полежать с салатами, и выйти на небольшую прогулку.