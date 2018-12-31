«КамАЗ» сбил насмерть юношу в Петергофе

СЕГОДНЯ 16:22 2018-12-31T16:22:22+03:00

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Трагическая авария произошла в Петродворцовом районе Петербурга прямо накануне Нового года. Молодой парень перебегал дорогу в неположенном месте. Вдруг, скрип колес по зимней дороге. Удар. «КамАЗ» сбил молодого человека несмерть.

- ДТП произошло около двух часов дня 31 декабря. Грузовиком управлял 56-летний мужчина. Он ехал по Астрономической улице от Ульяновской. В последний момент он заметил, что молодой парень идет по проезжей части, - рассказали в ГИБДД по Петербургу.

Как именно произошло столкновение, пока что устанавливается. Погибший парень, на вид 20-ти лет, переходил дорогу в месте, где нет пешеходного перехода. Впрочем, понятно, что на зимней дороге любой машине тяжело затормозить, тем более «КамАЗу».