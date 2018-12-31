Петербуржец задушил родного деда электропроводом

СЕГОДНЯ 16:45 2018-12-31T16:45:07+03:00

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Родственные узы двух петербуржцев дали трещину. Из-за давней ненависти внук убил своего родного деда. При этом с особой жестокостью. Накинул на шею шнур и задушил родственника.

- Трагедия произошла в квартире дома 13 на улице Солдата Корзуна в Кировском районе Петербурга. В воскресение, 30 декабря, в ней находился 39-летний слесарь АО «Адмиралтейские верфи» и его дед. Они ссорились, - передают «Невские Новости».

Говорят, что у внука с его прародителем связывали давние неприязненные отношения, которые и привели к такому трагическому заключения. Задушив пенсионера электрошнуром, он сбежал с места происшествия. однако полиция уже задержала подозреваемого и занялась уголовным делом.