В МЧС рассказали о том, как надо правильно ставить елку

СЕГОДНЯ 17:11 2018-12-31T17:11:53+03:00

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Новый год – это пора украшений и декораций в доме. Однако если не соблюдать правила безопасности, то праздник может обернуться трагедией. Поэтому Главное управление МЧС Петербурга опубликовало памятку о том, как лучше всего устанавливать елку и пользоваться фейерверками.

- Во-первых, для елки надо подготовить надежное основание, чтобы она не падала. Ставить лучше всего подальше от обогревателей. Ни в коем случае на елке нельзя заживать бенгальские огни или свечи. Внимательно осмотрите гирлянды перед тем, как повесить их на елку. Они должны быть заводские, полностью исправны, а электросеть защищена предохранителями. И не оставляйте елку с включенной гирляндой без присмотра, - посоветовали в ГУ МЧС Петербурга.

Если елка все же загорелась, то первым делом выключите гирлянду из сети и вызовите пожарных. Если елку можно еще потушить, то повалите ее на пол, накройте плотной тканью и залейте водой. Но это сработает только с настоящей елью. Если же она искусственная, то ни в коем случае не тушите ее водой, он не горящие полимеры только разбрызгиваются и увеличивают площадь горения. Лучше сразу бегите из помещения, либо используйте огнетушитель.