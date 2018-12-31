Доллары на снегу: В Петербурге обронили кейс с деньгами
Десятки хрустящих «зеленых» рассыпались на снегу во дворе у дома 52 по улице Оптиков в Приморском районе Петербурга вечером 30 декабря. Несколько сотен долларов США были раскиданы на земле, а рядом с ними пустой кейс. Но не стоит торопиться в надежде чем-то поживиться. Деньги оказались поддельными.
- Лежал кейс, а рядом горы баксов, - написала местная жительница Приморского района.
"ВК" Янина ЗеленаяФото: СОЦСЕТИ
Фото: СОЦСЕТИ
Женщина рассказала, что не смогла пройти мимо и выложила из долларов надпись «СПЧ». Расшифровывается аббревиатура как Северо-Приморская часть Петербурга. Также называется и одна из групп в социальной сети, где потом появились данные фото.