Доллары на снегу: В Петербурге обронили кейс с деньгами

СЕГОДНЯ 17:42 2018-12-31T17:42:20+03:00

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Десятки хрустящих «зеленых» рассыпались на снегу во дворе у дома 52 по улице Оптиков в Приморском районе Петербурга вечером 30 декабря. Несколько сотен долларов США были раскиданы на земле, а рядом с ними пустой кейс. Но не стоит торопиться в надежде чем-то поживиться. Деньги оказались поддельными.

- Лежал кейс, а рядом горы баксов, - написала местная жительница Приморского района.

"ВК" Янина ЗеленаяФото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

Женщина рассказала, что не смогла пройти мимо и выложила из долларов надпись «СПЧ». Расшифровывается аббревиатура как Северо-Приморская часть Петербурга. Также называется и одна из групп в социальной сети, где потом появились данные фото.