Погода в Петербурге: 1 января 2019 года начнется с метели
Если на саму новогоднюю ночь в Петербурге синоптики обещают хорошую погоду, то уже днем 1 января 2019 года все довольно резко поменяется. Северную столицу занесет снегом, а сильные порывы ветра станут не приятным дополнением к новогодним гуляниям.
- Во вторник, 1 января 2018 года, в Петербурге объявлено штормовое предупреждение. Порывы ветра достигнут 15-17 метров в секунду, - сообщает Гидрометцентр Петербурга.
Кроме того выпадет много мокрого снега, который налипнет на деревья, машины и дома. Ночью температура воздуха опустится до минус 3-5 градусов по Цельсия. Днем уже потеплеет и отметка термометра будет держаться где-то на нуле.
В Ленобласти тоже обещается метель и слабый гололед. При этом под Петербургом будет похолоднее. В некоторых районах до пяти градусов мороза.